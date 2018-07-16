Monatik и Таня Муиньо зажгли в Одессе

На днях Монатик выступал в Одессе. Во время исполнения песни "Мокрая девочка" украинский «мультитаскер» (дизайнер, стилист, фотограф и режиссер) Таня Муньйо зажгла рядом Монатиком. Танец был настолько горячий, что певец попросил закрыть детям глаза в зале. И Муиньо и Монатик выложили этот танец на своих страничках в Instagram.

"Ты гений без преувеличений и я так давно хотел с тобой зажечь на одной сцене !!!" - прокомментировал певец.