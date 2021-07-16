"Отвал всего конечно": сеть покоряет новый провокационный клип победителей Евровидения 2021

Победители песенного конкурса "Евровидение 2021" эпатажная группа из Италии Måneskin продолжает покорять слушателей и зрителей по всему миру. Музыканты презентовали клип на одну из своих самых популярных песен - трек "I wanna be your slave".

Премьера состоялась на ютуб-канале группы.

Ролик снят в стиле 80-х. В клипе рокеры предстали в дерзких и откровенных нарядах: начиная с нижнего белья, до кожаных костюмов. Солист группы Давид Дамиано даже примерил сексуальное женское белье, чулки и туфли на высоком каблуке.

Помимо этого в ролике присутствует много откровенных сцен: поцелуи и страстные объятья.

В комментариях пользователи сети восхищаются новой работой музыкантов, отмечая, что Måneskin - одна из немногих групп, которую можно смело забирать в свой плей-лист.

Ранее, "Телеграф" писал, что солист Måneskin официально подтвердил свои отношения с моделью Джорджией Солери.