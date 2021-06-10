Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери

После победы на "Евровидении 2021" за эпатажным солистом группы Måneskin Дамиано Давиду "начали охоту" поклонницы и папарацци. А особенным спросом конечно же пользуется личная жизнь певца.

Ранее, в сети начали ходить слухи, что Давид встречается с итальянской моделью и блогером Джорджией Солери. Любопытные фаны нашли несколько их совместных снимков, и решили, что пара таки вместе.

Итальянская группы Måneskin снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала им откровенное интервью, в котором артист и поделился эксклюзивными деталями своей личной жизни. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях, парень ответил, что таки у него есть подруга, с которой он встречается уже 4 года.

Имя девушки он не назвал, но четко дал понять, о ком идет речь. Так что можно считать, что таким образом он подтвердил свой роман с Джорджией Солери.

Ранее, "Телеграф" писал, что известно о Джорджии Солери - девушке, которая сумела покорить сердце 22-летнего музыканта Дамиано Давида.