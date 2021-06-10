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Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери

Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

После победы на "Евровидении 2021" за эпатажным солистом группы Måneskin Дамиано Давиду "начали охоту" поклонницы и папарацци. А особенным спросом конечно же пользуется личная жизнь певца. 

Ранее, в сети начали ходить слухи, что Давид встречается с итальянской моделью и блогером Джорджией Солери. Любопытные фаны нашли несколько их совместных снимков, и решили, что пара таки вместе. 

Итальянская группы Måneskin снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала им откровенное интервью, в котором артист и поделился эксклюзивными деталями своей личной жизни. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях, парень ответил, что таки у него есть подруга, с которой он встречается уже 4 года. 

Имя девушки он не назвал, но четко дал понять, о ком идет речь. Так что можно считать, что таким образом он подтвердил свой роман с Джорджией Солери.

Ранее, "Телеграф" писал, что известно о Джорджии Солери - девушке, которая сумела покорить сердце 22-летнего музыканта Дамиано Давида.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 268

Все по теме:

Отношения, Певец, Евровидение 2021, Maneskin, Дамиано Давид, Джорджия Солери, Давид Дамиано.
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