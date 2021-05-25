Что известно о девушке победителя "Евровидения" Давида Дамиано, и как она "спалила" их отношения в сети

После победы в гранд-финале 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021" солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано стал одной из самых обсуждаемых персоной. Миллионы девушек теперь мечтают уехать в Италию, чтобы хотя бы увидеть своего нового "любимчика".

Однако есть и негативные новости для новых поклонниц Давида. Сердце 22-летнего музыканта занято, и причем уже давно. А "владелицей" его является итальянская блогер, 25-летняя Джорджия Солери.

Пара не публикует совместные снимки на своих страницах в Инстаграм, да и вовсе скрывали отношения от лишних глаз, однако известно, что пара встречается с 2017 года.

А "спалила" пару сама же Джорджия. После объявления результатов девушка опубликовала в Instagram Stories свою реакцию от просмотра номера группы Maneskin. Узнав о победе группы, она едва не запрыгала на диване, и она же первой поздравила Давида с победой.

После этого "любопытные" пользователи сети нашли их совместный снимок.

"Телеграф" собрал подборку самых горячих снимков Джорджии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Напомним, что солиста рок-группы Måneskin обвинили в употреблении запрещенных веществ. Однако 22-летний Дамиано Давид отрицает это, и поэтому добровольно прошел тест на наличие наркотиков в организме. 24 мая, на официальном сайте EBU появился результат теста.