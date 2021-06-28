Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз

28-летняя американская рэперша Cardi B и ее супруг Offset станут родителями во второй раз. Об этом знаменитость сообщила во время церемонии награждения музыкальной премии BET Awards.

Артистка появилась на сцене в черном блестящем комбинезоне, расшитом бриллиантами, с акцентом на довольно округлившийся живот.

Также, на своей странице в Инстаграм Cardi B опубликовала экстравагантный снимок с беременной фотосессии. Звезда предстала на фото в обнаженном виде, раскрасив грудь и живот белой краской. Свой образ девушка дополнила массивными золотыми украшениями.

"#2" - коротко подписала снимок Cardi B.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Стоит отметить, что в сентябре 2020 году Cardi B подала на развод со своим мужем. Однако спустя пару месяцев рэперша передумала и помирилась с супругом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Cardi B выпустила новый клип на песню Up, снятый украинкой Таней Муиньо.