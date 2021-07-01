"Свадьба чугунная-головы юные": Монатик трогательно поздравил жену с годовщиной

1 июля шесть лет назад на свет появилась новая семья - популярный украинский артист Дмитрий Монатик и его возлюбленная Ирина Демичева стали мужем и женой. На своих страницах в Инстаграм пара трогательно поздравила друг друга с "чугунной" свадьбой.

Дмитрий постоянно отмечает, что семья для него - это высшая ценность. Он не стесняется открыто проявлять свои чувства к супруге и показывать любовь к своим сыновьям, которые в 2021 году отметили выпускной из детского сада.

У себя на странице в Инстаграм Монатик поделился архивным снимком, которому уже 13 лет. На снимке изображен их первый поцелуй, только тогда он был шуточным. Но спустя три года, стало ясно, что он был "пророческим": пара начала встречаться и вскоре поженилась.

"С каждым днём все сильнее восторгаясь тобой. Думал искать буду целую жизнь... вот и нашёл... целую жизнь!!! Люблю тебя прозрачно, безгранично и бесконечно" - признался в любви супруге артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ирина конечно была не такой многословной. Она опубликовала фото с их свадьбы, которые были сделаны во время росписи в Загсе.

"Люблю тебя, моя Вечность" - коротко написала Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Демичева похвасталась талантами своего старшего сына Даниила. Оказывается, мальчик хорошо фотографирует.