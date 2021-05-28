Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
На детской площадке под Мариуполем стреляли в ребенка: пуля попала в голову
На детской площадке под Мариуполем стреляли в ребенка: пуля попала в голову
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

"Вы так быстро взрослеете": сыновья Монатика отметили выпускной из детского сада в стиле Гарри Поттера

"Вы так быстро взрослеете": сыновья Монатика отметили выпускной из детского сада в стиле Гарри Поттера
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Во многих учебных заведениях 28 мая заканчивается учебный год. К примеру сыновья украинского артиста Дмитрия Монатика, Даня и Платон, в этот день стали выпускниками. Мальчики закончили обучение в детском саду и теперь готовятся к первому классу в школе. 

Выпускной в детском саду, где учились сыновья Монатика, прошел необычно - в стиле известной саги про мальчика-чародея, который выжил, Гарри Поттере. Все детки были одеты в мантии и колпаки. 

На своих страница в Инстаграм взволнованные родители, Монатик и Ирина Демичева, опубликовали снимки с выпускного. 

"Вы так быстро взрослеете… Я так Вами горжусь, наши волшебники" - подписал свой пост Дмитрий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

"Какой важный день для нашей семьи, выпускной Данечки и Платоши в садике! Тематика "Гарри Поттер" наши попали в Грифиндор" - отметила звездная мама, Ирина. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Также, оба родителя поблагодарили всех воспитателей, педагогов и тренеров за их терпение и труд. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик поделился со своими подписчиками новым "достижением" своего сына Дани. У мальчика выпал первый зуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 268

Все по теме:

Выпускной, Монатик, Ирина Демичева, Ірина Монатік.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
02 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
03 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
04 "Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
05 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
&quot;Догхантеры и за птиц взялись&quot;: в сети бурно обсуждают мор пернатых в Киеве (видео)
"Догхантеры и за птиц взялись": в сети бурно обсуждают мор пернатых в Киеве (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь