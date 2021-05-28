"Вы так быстро взрослеете": сыновья Монатика отметили выпускной из детского сада в стиле Гарри Поттера

Во многих учебных заведениях 28 мая заканчивается учебный год. К примеру сыновья украинского артиста Дмитрия Монатика, Даня и Платон, в этот день стали выпускниками. Мальчики закончили обучение в детском саду и теперь готовятся к первому классу в школе.

Выпускной в детском саду, где учились сыновья Монатика, прошел необычно - в стиле известной саги про мальчика-чародея, который выжил, Гарри Поттере. Все детки были одеты в мантии и колпаки.

На своих страница в Инстаграм взволнованные родители, Монатик и Ирина Демичева, опубликовали снимки с выпускного.

"Вы так быстро взрослеете… Я так Вами горжусь, наши волшебники" - подписал свой пост Дмитрий.

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"Какой важный день для нашей семьи, выпускной Данечки и Платоши в садике! Тематика "Гарри Поттер" наши попали в Грифиндор" - отметила звездная мама, Ирина.

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Также, оба родителя поблагодарили всех воспитателей, педагогов и тренеров за их терпение и труд.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик поделился со своими подписчиками новым "достижением" своего сына Дани. У мальчика выпал первый зуб.