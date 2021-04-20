"Хочу запечатлеть этот день здесь": Дмитрий Монатик поделился "достижением" сына

Популярный украинский мультиартист Дмитрий Монатик после того, как впервые показал лица своих сыновей - Дани и Платона, начал активно делится подробностями того, как растут его дети. Также артист чаще начал публиковать их снимки.

19 апреля для семьи Монатиков особенный день, особенно с 2021 года. Во-первых, в этот день отмечает день рождения бабушка Дмитрия, а во-вторых, в этот день его сын Даня "повзрослел". У мальчика выпал первый зуб.

"Я так счастлив!!! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани сегодня выпал первый зуб! Прекрасная дата для того, чтобы узнать истинную магию зубной феи" - написал на своей странице в Инстаграм Дмитрий.

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В комментариях сразу "появилась" и зубная фея. Телеведущая Леся Никитюк предложила Диме "свои услуги", на что тот ответил, что адрес вышлет в личку.

Ранее, "Телеграф" писал, что Монатик поделился с поклонниками романтическим снимком со своей супругой Ириной Демичевой.