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"Как близнецы": Дмитрий Монатик впервые показал лица своих сыновей (фото)

"Как близнецы": Дмитрий Монатик впервые показал лица своих сыновей (фото)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

1 апреля популярный украинский артист Дмитрий Монатик отметил свое 35-летие.

В честь этого события певец выпустил новый клип "Ресницы безопасности", в котором показал самые яркие моменты из своей жизни. Естественно, не обошлось в видео и без сыновей Димы - Платона и Даниила. Артист наконец решил впервые показать их лица. 

Но это еще не все. 2 апреля на своей странице в Инстаграм Монатик опубликовал снимок, на котором предстал со всей семьей. Дмитрий, его супруга Ирина Демичева, Платон и Даниил появились на обложке известного глянца l'officiel Украина. Семья предстала в черных деловых костюмах, на фоне которых отлично выделялись красные носки Монатика. В подписи к снимку, Дмитрий объяснил, почему решил показать сыновей миру.

"Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение - это ведь они" - пишет Монатик, отметив, что сыновья это его главная гордость и, лучшее, что произошло в его жизни.

Дмитрий считает, что пора научить Даню и Платона осознавать, что такое Интернет, публичность, и социальные сети. Он хочет, чтобы его мальчишки понимали, что Интернет помнит все. 

 
 
 
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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

В комментариях пару засыпали комплиментами и восторженными отзывами как поклонники, так и их звездные друзья. Под снимком можно увидеть комментарии Владимира Дантеса, Алана Бадоева, Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Веры Брежневой, Екатерины Кухар и многих других. 

"Мамина копия", "Мини-монатики", "Какие красивые", "Дети как близнецы", "Надо же как похожи на папу", "Прекрасная семья", "Такие милые" - пишут подписчики Монатика.

Ранее, "Телеграф" писал, что  супруга Дмитрия Монатика, Ирина Демичева поразила сеть снимком в купальнике.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Артист, Певец, Дмитрий Монатик, Монатик, Ирина Демичева.
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