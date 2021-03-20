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"Мечтаю о солнце и море": супруга Дмитрия Монатика поразила сеть снимком в купальнике

"Мечтаю о солнце и море": супруга Дмитрия Монатика поразила сеть снимком в купальнике
Обновлено 22:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Супруга Дмитрия Монатика, очаровательная Ирина Демичева - по совместительству и его муза. Однако видимо не только его одного. Уже не раз пикантные снимки, которые Ирина публикует у себя в социальных сетях отмечал супруг Нади Дорофеевой - Владимир Дантес. 

Никакого намека на "роман" между ними естественно никто не намекает, ведь Надя с Вовой и Дима и Ириной "дружат домами", и по отдельности являются счастливыми супругами.  Однако тот момент, что за несколько часов с момента публикации нового снимка Ириной ее муж не отреагировал на ее снимок, а вот Дантес - был первым.

20 марта Ирина Демичева на своей странице в Инстаграм решила поностальгировать за теплым солнышком и морем, и опубликовала пляжны снимок в купальнике на берегу моря/океана (смотря где они отдыхали, когда был сделан этот снимок). 

 
 
 
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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Первым кто, прокомментировал новый пост Ирины был Владимир Дантес, который решил подшутить и сообщил супруге Монатика, что "Это не Киев". Демичева тоже оказалась дамой с юмором и ответила, что это всего лишь в двух часах от столицы.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Монатик разоткровенничалась в свои постах в Инстаграм, и все чаще помимо сдержанных образов, можно увидеть и довольно пикантные, которые отлично подчеркивают фигуру избранницы Дмитрия Монатика.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 96

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Дмитрий Монатик, Владимир Дантес, Ирина Демичева, Ірина Монатік.
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