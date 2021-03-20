"Мечтаю о солнце и море": супруга Дмитрия Монатика поразила сеть снимком в купальнике

Супруга Дмитрия Монатика, очаровательная Ирина Демичева - по совместительству и его муза. Однако видимо не только его одного. Уже не раз пикантные снимки, которые Ирина публикует у себя в социальных сетях отмечал супруг Нади Дорофеевой - Владимир Дантес.

Никакого намека на "роман" между ними естественно никто не намекает, ведь Надя с Вовой и Дима и Ириной "дружат домами", и по отдельности являются счастливыми супругами. Однако тот момент, что за несколько часов с момента публикации нового снимка Ириной ее муж не отреагировал на ее снимок, а вот Дантес - был первым.

20 марта Ирина Демичева на своей странице в Инстаграм решила поностальгировать за теплым солнышком и морем, и опубликовала пляжны снимок в купальнике на берегу моря/океана (смотря где они отдыхали, когда был сделан этот снимок).

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Первым кто, прокомментировал новый пост Ирины был Владимир Дантес, который решил подшутить и сообщил супруге Монатика, что "Это не Киев". Демичева тоже оказалась дамой с юмором и ответила, что это всего лишь в двух часах от столицы.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Монатик разоткровенничалась в свои постах в Инстаграм, и все чаще помимо сдержанных образов, можно увидеть и довольно пикантные, которые отлично подчеркивают фигуру избранницы Дмитрия Монатика.