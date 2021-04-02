"Трушный видеоряд": MONATIK презентовал автобиографический клип и нарвался на комплименты (видео)

В четверг, 1 апреля, украинский артист Дмитрий Монатик, который принял участие в шоу "Липсинг Баттл", отпраздновал юбилей - певцу и танцору исполнилось 35 лет. В честь этого события исполнитель выпустил саундтрек "ресницы безопасности" к автобиографическому документальному фильму под названием "Вечно танцующий человек".

Клип на песню, который состоит из архивных кадров с гастролей, личной жизни и путешествий музыканта, был опубликован на официальном YouTube-канале Монатика.

"#ресницыбезопасности - песня, как никакая другая описывает путь к цели: "сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря"", - написал Дмитрий у себя на странице в Инстаграме.

Режиссером видеоработы стал Артур Григорян.

Фильм "Вечно танцующий человек" выйдет в широкий прокат 1 июня этого года.

Поклонники творчества восторженно оценили его новую работу.

Отметим, что супруга певца Ирина любит радовать своих подписчиков в Инстаграме (а их у нее более 83 тысяч) пикантными фото.