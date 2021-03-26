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"Такая песня победила бы Евровидение": Сергей Бабкин представил новый сингл

"Такая песня победила бы Евровидение": Сергей Бабкин представил новый сингл
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин, который назвал стоимость операции на глазах, 26 марта представил новую песню под названием "Вона знає", посвященную любимой супруге Снежане Бабкиной.

"Новая песня "Вона знає" - это душевная исповедь артиста, история о тех самых магических отношениях, от которых захватывает дух", - отметил Бабкин.

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Для создания креативной обложки сингла Сергей Бабкин визуализировал очень чувственный и энергетический образ. Парик был создан с проводов и джеков, что символизирует связь со своей Музою. Идейным вдохновителем обложки альбома стал парикмахерский образ известного фотографа Джонни Токера и стилиста-колориста Таисии Змунчиле.

Отметим, что недавно Снежана в интервью "ТСН" рассказала, что артист не единожды изменял ей, когда был на гастролях: "Я знала, какой у него гонорар. И когда он привозил в половину меньше. Потом уже я поняла почему. Куда шли все эти деньги".

Поклонники Сергея оценили его новое трогательное творение.

Напомним, что в ноябре 2020 года Сергей Бабкин выпустил первую за 18-летнюю карьеру англоязычную песню, записанную вместе с дочерью Веселиной.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Песни, Сергей Бабкин.
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