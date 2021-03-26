"Такая песня победила бы Евровидение": Сергей Бабкин представил новый сингл

Украинский певец Сергей Бабкин, который назвал стоимость операции на глазах, 26 марта представил новую песню под названием "Вона знає", посвященную любимой супруге Снежане Бабкиной.

"Новая песня "Вона знає" - это душевная исповедь артиста, история о тех самых магических отношениях, от которых захватывает дух", - отметил Бабкин.

Для создания креативной обложки сингла Сергей Бабкин визуализировал очень чувственный и энергетический образ. Парик был создан с проводов и джеков, что символизирует связь со своей Музою. Идейным вдохновителем обложки альбома стал парикмахерский образ известного фотографа Джонни Токера и стилиста-колориста Таисии Змунчиле.

Отметим, что недавно Снежана в интервью "ТСН" рассказала, что артист не единожды изменял ей, когда был на гастролях: "Я знала, какой у него гонорар. И когда он привозил в половину меньше. Потом уже я поняла почему. Куда шли все эти деньги".

Поклонники Сергея оценили его новое трогательное творение.

Напомним, что в ноябре 2020 года Сергей Бабкин выпустил первую за 18-летнюю карьеру англоязычную песню, записанную вместе с дочерью Веселиной.