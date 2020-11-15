Первая за 18 лет англоязычная песня: Бабкин растрогал поклонников новым видео

Украинский певец Сергей Бабкин, который в этом году переболел коронавирусной инфекцией, 14 ноября представил свою новую песню под названием Because you love. Отметим, что это первый англоязычный сингл артиста за 18 лет его творческой деятельности.

На новое произведение музыканта вдохновила его дочь Веселина, которая также приняла участие в записи сингла.

"Впервые в моем сольном авторском потоке я был не один. Со мной была моя Дочь! Спасибо, Дорогая, что уговорила меня на такой душевный и смелый шаг", - поделился Сергей Бабкин.

Душевное семейное mood video Бабкина очень понравилось его поклонникам.

Так, на официальном YouTube-канале певца появилось множество хвалебных отзывов о новой работе артиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Сергей Бабкин презентовал ремикс песни "Бомба-ракета".