Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование
Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Сергей Бабкин выпустил ремикс сингла "Бомба-ракета"

Сергей Бабкин выпустил ремикс сингла "Бомба-ракета"
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярный украинский артист Сергей Бабкин выпустил ремикс песни "Бомба-ракета".

Певец Сергей Бабкин, который недавно вместе с супругой Снежаной переболел коронавирусной инфекцией, представил официальный ремикс песни "Бомба-ракета".

Новый трек доступен для прослушивания и скачивания в официальных социальных сетях артиста.

История о любви, дружбе и одиночестве: Джамала и Pianoboy презентовали клип на песню "Эндорфины"

Напомним, песню "Бомба-ракета" 41-летний артист представил в конце июля этого года. Клип на нее можно было просмотреть уже в августе.

А совсем недавно Сергей Бабкин выпустил мини-ролик "Making of: Бомба-ракета", в котором показал весь процесс создания истории о Бомбе и Ракете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сергей Бабкин, Бомба-ракета.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
04 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
Вахтанг Какабидзе пошел в политику и возглавил список партии Саакашвили
Вахтанг Какабидзе пошел в политику и возглавил список партии Саакашвили
Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
Скандалы Фреймут с Кухар на &quot;Танцях з зірками&quot;: сделано неожиданное заявление
Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь