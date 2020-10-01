Сергей Бабкин выпустил ремикс сингла "Бомба-ракета"

Популярный украинский артист Сергей Бабкин выпустил ремикс песни "Бомба-ракета".

Певец Сергей Бабкин, который недавно вместе с супругой Снежаной переболел коронавирусной инфекцией, представил официальный ремикс песни "Бомба-ракета".

Новый трек доступен для прослушивания и скачивания в официальных социальных сетях артиста.

Напомним, песню "Бомба-ракета" 41-летний артист представил в конце июля этого года. Клип на нее можно было просмотреть уже в августе.

А совсем недавно Сергей Бабкин выпустил мини-ролик "Making of: Бомба-ракета", в котором показал весь процесс создания истории о Бомбе и Ракете.