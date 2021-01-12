Жена Монатика поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах

Звездная семья Монатиков на зимние каникулы отправились отдыхать на Мальдивы. На своих страницах в соцсетях они не устают “хвастаться” снимками с отпуска.

Жена Дмитрия Монатика Ирина на время “каникул” решила перевоплотиться в соблазнительницу. На своей странице в Инстаграм муза Монатика опубликовала пикантный кадр, на котором прикрывается лишь одним цветком.

Сказать наверняка обнаженная Ирина, или все же в купальнике нельзя, ведь заботливый Дмитрий удачно расположил цветок в кадре, закрыв им свою супругу.

"Островная Неделя моды. Снято моим любимым", - написала Ирина, уточнив, что автором снимка является ее муж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Комментарии девушки сразу же заспали восторженными отзывами. Ее подруги и подписчицы отправляют огоньки и сердечки и пишут восхищенные смс.

Стоит отметить, что не прошли мимо нового снимка Ирины украинская акриса Наталка Денисенко, экс-супруга Потапа Ирина Горовая, подопечная Монатика Нино, и естественно сам Дмитрий оставил свой комментарий.

Ранее, “Телеграф” писал, что супруга Монатика поразила мужа Нади Дорофеевой Дантеса пышной грудью.