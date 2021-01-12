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Жена Монатика поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах

Жена Монатика поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звездная семья Монатиков на зимние каникулы отправились отдыхать на Мальдивы. На своих страницах в соцсетях они не устают “хвастаться” снимками с отпуска.

Жена Дмитрия Монатика Ирина на время “каникул” решила перевоплотиться в соблазнительницу. На своей странице в Инстаграм муза Монатика опубликовала пикантный кадр, на котором прикрывается лишь одним цветком.

Сказать наверняка обнаженная Ирина, или все же в купальнике нельзя, ведь заботливый Дмитрий удачно расположил цветок в кадре, закрыв им свою супругу.

"Островная Неделя моды. Снято моим любимым", - написала Ирина, уточнив, что автором снимка является ее муж.

 
 
 
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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Комментарии девушки сразу же заспали восторженными отзывами. Ее подруги и подписчицы отправляют огоньки и сердечки и пишут восхищенные смс.

Стоит отметить, что не прошли мимо нового снимка Ирины украинская акриса Наталка Денисенко, экс-супруга Потапа Ирина Горовая, подопечная Монатика Нино, и естественно сам Дмитрий оставил свой комментарий.

Ранее, “Телеграф” писал, что супруга Монатика поразила мужа Нади Дорофеевой Дантеса пышной грудью.

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Монатик, Ірина Монатік.

Автор:

Телеграф
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