"Что может быть дороже...?": Дмитрий Монатик очаровал сеть снимком со своей супругой

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик не раз говорил, что его супруга - Ирина Демичева - это его муза и вдохновительница. Вместе с ней они воспитывают двух сыновей - Даню и Платона, лица которых певец показал только в 2021 году.

На своей странице в Инстаграм Дмитрий опубликовал одновременно романтичный и страстный снимок со своей супругой. На фото пара лежит на полу, а Ирина обнимает Диму за голову, а тот с нежностью смотрит на свою возлюбленную.

"Как же так, их заслужил я? Кому там так услужил я? До той самой дрожи по коже... Что может быть дороже...?" - признался своей супруге в любви Монатик в подписи к посту.

Стоит отметить, что для съемки пара надела похожие костюмы, что выглядело очень гармонично и красиво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что в честь своего 35 летия Монатик выпустил новый клип "Ресницы безопасности", в котором показал самые яркие моменты из своей жизни.