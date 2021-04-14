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"Что может быть дороже...?": Дмитрий Монатик очаровал сеть снимком со своей супругой

"Что может быть дороже...?": Дмитрий Монатик очаровал сеть снимком со своей супругой
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик не раз говорил, что его супруга - Ирина Демичева - это его муза и вдохновительница. Вместе с ней они воспитывают двух сыновей - Даню и Платона, лица которых певец показал только в 2021 году. 

На своей странице в Инстаграм Дмитрий опубликовал одновременно романтичный и страстный снимок со своей супругой. На фото пара лежит на полу, а Ирина обнимает Диму за голову, а тот с нежностью смотрит на свою возлюбленную. 

"Как же так, их заслужил я? Кому там так услужил я? До той самой дрожи по коже... Что может быть дороже...?" - признался своей супруге в любви Монатик в подписи к посту. 

Стоит отметить, что для съемки пара надела похожие костюмы, что выглядело очень гармонично и красиво.

 
 
 
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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что в честь своего 35 летия Монатик выпустил новый клип "Ресницы безопасности", в котором показал самые яркие моменты из своей жизни. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 228

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Отношения, Певец, Монатик, Ирина Демичева.
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