"Наконец то в семье появился фотограф": жена Дмитрия Монатика похвасталась талантами сына

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик и его супруга Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей, лица которых не так давно наконец показали своим подписчикам.

На своей странице в Инстаграм Ирина и до этого периодически публиковала различные фото и видео со своими мальчиками, но не показывала их лица. А 3 мая звездная мамочка похвасталась новым талантом своего старшего сына Дани. Оказывается, мальчик хорошо фотографирует.

"Когда наконец то в семье появился фотограф. photo by Данечка" - подписала фото Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

В комментариях подписчики начали сразу проситься на "фотосессию" к юному фотографу.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик поделился со своими подписчиками первым "достижением" своего сына Дани.