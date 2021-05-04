"Наконец то в семье появился фотограф": жена Дмитрия Монатика похвасталась талантами сына

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик и его супруга Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей, лица которых не так давно наконец показали своим подписчикам.
На своей странице в Инстаграм Ирина и до этого периодически публиковала различные фото и видео со своими мальчиками, но не показывала их лица. А 3 мая звездная мамочка похвасталась новым талантом своего старшего сына Дани. Оказывается, мальчик хорошо фотографирует.
"Когда наконец то в семье появился фотограф. photo by Данечка" - подписала фото Ирина.
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В комментариях подписчики начали сразу проситься на "фотосессию" к юному фотографу.
Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик поделился со своими подписчиками первым "достижением" своего сына Дани.