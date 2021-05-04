Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

"Наконец то в семье появился фотограф": жена Дмитрия Монатика похвасталась талантами сына

"Наконец то в семье появился фотограф": жена Дмитрия Монатика похвасталась талантами сына
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик и его супруга Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей, лица которых не так давно наконец показали своим подписчикам.  

На своей странице в Инстаграм Ирина и до этого периодически публиковала различные фото и видео со своими мальчиками, но не показывала их лица. А 3 мая звездная мамочка похвасталась новым талантом своего старшего сына Дани. Оказывается, мальчик хорошо фотографирует. 

"Когда наконец то в семье появился фотограф. photo by Данечка" - подписала фото Ирина. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

В комментариях подписчики начали сразу проситься на "фотосессию" к юному фотографу. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Дмитрий Монатик поделился со своими подписчиками первым "достижением" своего сына Дани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Дмитрий Монатик, Ирина Демичева, Ірина Монатік.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
03 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
04 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
05 "Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
&quot;Велике будівництво... б***ь&quot;: на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
"Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь