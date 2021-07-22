Непогода в Украине унесла две жизни и обесточила сотню населенных пунктов

За последние сутки вследствие существенного ухудшения погодных условий в Украине зафиксировали ряд чрезвычайных происшествий, часть из которых со смертельным исходом.

Об этом говорится в сводке ГСЧС Украины на утро 22 июля.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 в Украине обесточено 99 населенных пунктов, большинство из которых находятся в Донецкой, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Кроме того, из-за шквального ветра и сильного дождя упало множество деревьев. Вследствие этого два человека погибли, а еще семеро попали в больницы с травмами разной степени тяжести.

Один человек погиб в Мусиевке Меловского района Луганской области, вторая жертва и пострадавшие зарегистрированы в Дружковке и Константиновке Донецкой области.

На Одесчине же подтоплены десятки домов, откуда откачали уже около 2 тысяч кубов воды.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе всего за час выпало более 30 мм осадков этой ночью.