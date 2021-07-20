К Украине приближаются новые шквалы и град: синоптики призвали готовится к непогоде

По всей территории Украины 21 июля ожидаются сильные осадки, специалисты предостерегают о непогоде.

Прогнозом в своём Telegram-канале поделилась синоптик Наталья Диденко.

Как сообщается, Украину ждут грозовые дожди, сильные ливни и град. Избежать непогоды получится только у крайнего Юга и Волыни (Карта 1).

Специалисты предостерегают украинцев и рекомендуют хорошо подготовиться к завтрашнему дню. Подумать следует о здоровье, на которое могут повлиять скачки атмосферного давления. Также подумать стоит об имуществе, которое может повредиться.

Наблюдательность в своём Facebook проявил Александр Шовковский. Украинский футболист обратил внимание на прогнозируемое количество осадков в специальной программе и предупредил подписчиков.

Температура воздуха на Севере, Западе и в большинстве центральных областей Украины будет колебаться от +22 до +27 градусов. Свежий воздух начнет поступать даже в Одесскую и Николаевскую области. Жара задержится разве что на Востоке, в Днепропетровской и Херсонской областях: там температура будет составлять +30…+34 градуса (Карта 2). Однако, говорят, что 22 июля жара спадёт и там.

В Киеве снова будет лить как из ведра, возможен даже град. Температура воздуха в столице опустится до +20 градусов.

Своим прогнозом и предупреждением о непогоде Гидрометцентр поделился на своей карте.

О последствиях потопа вследствие ливня в Киеве ранее сообщил "Телеграф".