Бурлящие реки по пояс: Одессу среди ночи мощно затопило ливнем (видео)

В ночь на четверг, 22 июля, в Одессе прошел мощнейший ливень, в результате которого "утонули" множество автомобилей, затопило МАФы, общежития и дома.

Такого количества осадков сразу горожане не видели последние много лет, пишет "Думская".

Затопило многие центральные улицы, включая Дерибасовскую, Французский бульвар и Аркадию. Упало множество деревьев, в части районов пропало электричество, а самолеты разворачивали на пути в одесский аэропорт.

По данным гидрометцентра, всего за час на Одессу обрушился 31 мм осадков.

Много показательных видео очевидцы записали для местного канала "Х**вая Одесса", - там видно, что местами машины полностью ушли под воду, люди в коридорах пытаются справиться с потоком воды, стоя по щиколотку в ней, а работники МАФов сидят на стойках, чтобы избежать воды.

Как сообщал "Телеграф", ранее вследствие мощного потопа в Германии погибли полторы сотни человек, еще сотни считаются пропавшими.