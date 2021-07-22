В России появилась мутация COVID-19 "Гамма": ранее оттуда в Украину попал штамм "Дельта"

В соседней России, откуда в Украину завезли штамм "Дельта", теперь обнаружили коронавирус мутации "Гамма".

Этот вариант болезни, который появился в Бразилии, как и индийский, в разы заразнее первоначального уханьского вируса.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора "Вектор".

По словам медиков, пока речь идет о единичных случаях "Гаммы", который отнесли к категории "вызывающий озабоченность".

Отметим, что штаммы "Лямбда" и "Эпсилон", относимые к вариантам, "вызывающим интерес", на территории РФ пока не фиксируют.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют появление новых штаммов коронавируса, которые будут опаснее индийской мутации "Дельта".

Также мы писали, что в Индии, где бушует коронавирус мутации "Дельта" и черная плесень, вспыхнул птичий грипп. И впервые в стране зафиксировали смерть от данного заболевания: скончался 11-летний мальчик.