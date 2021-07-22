Опасная мутация COVID-19 добралась до Киева: нашли уже шесть зараженных

В Александровской клинической больнице Киева выявили первых шесть случаев заболевания штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции в столице Украины.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской государственной городской администрации.

Выявили штамм первичным тестированием с помощью специально закупленных реагентов. Пробы биоматериала переданы в столичный лабораторный центр Министерства охраны здоровья для подтверждения.

Возраст шести инфицированных штаммом "дельта" в Киеве - от 21 до 73 лет.

Штамм коронавируса "дельта" отличается высоким уровнем заражения при контакте, более жесткой формой течения болезни и кратким инкубационным периодом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что штамм "Дельта" не самый страшный, во Всемирной организации здравоохранения прогнозирую новые, более опасные мутации вируса.