"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире

В ВОЗ прогнозируют появление новых штаммов коронавируса, которые будут опаснее индийской мутации "Дельта".

Мнение группы ученых озвучил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По словам эксперта, чем большим будет распространение коронавируса, тем больше вариантов Covid-19 появится. Вероятно, они будут опаснее, чем штамм "Дельта".

"И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет уклониться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — говорит Гебреесус.

Однако этого сценария можно избежать, если взять ситуацию под контроль сейчас, вакцинировав людей и распределив прививки между странами в равной степени.

Так, по словам главы ВОЗ, к концу 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине 2022-го — не менее 70%. Для столь масштабной цели, продолжает Гебреесус, необходимо 11 млрд вакцин, а также карантинные меры и наличие тест-систем по выявлению вируса.

Напомним, в ВОЗ рассказали, можно ли делать первую дозу вакцины одним препаратом, а для второй - выбрать другой.