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На фоне "Дельты" и плесени в Индии вспыхнул новый смертоносный вирус: подробности

На фоне "Дельты" и плесени в Индии вспыхнул новый смертоносный вирус: подробности
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф

В Индии, где бушует коронавирус мутации "Дельта" и черная плесень, вспыхнул птичий грипп. И впервые в стране зафиксировали смерть от данного заболевания: скончался 11-летний мальчик.

Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.

Сообщается, что ребенка, у которого была высокая температура, увезла скорая помощь с подозрением на COVID-19. Однако тесты оказались отрицательными, и дальнейшая диагностика показала, что у ребенка была инфекция на фоне вируса  птичьего гриппа. К сожалению, мальчика спасти не удалось - это первая в Индии смерть от данного вируса.

Сейчас инфекционисты проверяют всех, с кем мог контактировать ребенок, во избежание эпидемии.

Напомним, Минздрав Индии подтвердил то, что в центральном штате Махараштра бушует новая мутация коронавируса delta+. Кроме того, Уже два индийских штата - Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как черная плесень.

Также "Телеграф" сообщал, что ВОЗ прогнозирует появление новых штаммов коронавируса, которые будут опаснее индийской мутации "Дельта".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Индия, Птичий грипп, Delta, Коронавирус, черная плесень.
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