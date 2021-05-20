В Индии объявили эпидемию "черной плесени"

Уже два индийских штата - Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как черная плесень.

Об этом сообщает в четверг, 20 мая, индийская ежедневная англоязычная газета "The New Indian Express".

Так, Департамент здравоохранения официально объявил это эпидемией в связи с резким ростом числа случаев мукормикоза в Телангане. В рамках этого все государственные и частные медицинские учреждения должны будут ежедневно сообщать в Департамент здравоохранения о подозрениях на мукормикоз и подтвержденных случаях.

Скрининг, диагностика и лечение мукормикоза должны быть единообразными и соответствовать рекомендациям Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии (MOHFW) и Индийского совета медицинских исследований (ICMR).

При этом газета отмечает, что данное объявление было сделано "на следующий день после того, как директор медицинского образования на пресс-конференции сказал, что вокруг этого заболевания была ненужная шумиха и что в штате было всего 80 случаев".

Однако в среду, 19 мая, правительство опубликовало подробную процедуру закупки лекарств, используемых для лечения этого заболевания.

Стоит отметить, что штаты Раджастан и Телангана не граничат друг с другом: первый находится на севере Индии и граничит с Пакистаном, а второй расположен в центральной части страны, ближе к югу.

Как сообщалось, 17 мая стало известно, что в России зафиксированы случаи заболевания мукормикозом.

"Черная плесень" поражает людей, болеющих или переболевших COVID-19. Патогеном выступают микроскопические грибки мукормицеты, которые встречаются повсеместно и обитают в почве.