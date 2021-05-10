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Поражает нос, глаза и мозг: выздоравливающие от COVID в Индии стали страдать от "черного грибка"

Поражает нос, глаза и мозг: выздоравливающие от COVID в Индии стали страдать от "черного грибка"
05:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пока вторая волна Covid-19 разрушает Индию, врачи сообщают о серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.

Об этом 9 мая сообщили BBC News.

В индийском городе Мумбаи женщине переболевшей коронавирусом пришлось удалить глаз и часть тканей носоглотки из-за мукормикоза. По словам врача, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы спасти жизнь пациентке.

Что это такое?

Мукормикоз является очень редкой инфекцией. Она вызывается воздействием слизистой плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах.

Болезнь поражается носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ, СПИДом.

По мнению медиков смертность от мукормикоза в 50% связанна с приемом стероидов, которые нужны для лечения тяжелобольных "короной" пациентов.

Согласно данным руководителя отделения уха, носа и горла больницы Сион в Мумбаи доктора Ренуки Брэда, известно о 24 случаях грибковой инфекции за последние 2 месяца, по сравнению с 6 случаями за год. При этом 11 заболевшим пришлось лишиться глаза, а 6 из них умерли.

Какие симптомы?

Люди, страдающие мукормикозом, обычно имеют симптомы:

  • заложенности носа и кровотечения из носа,
  • опухлость и боль в глазу,
  • опущение век и нечеткость, наконец, потеря зрения,
  • вокруг носа могут быть черные участки кожи.

По словам врачей, большинство пациентов приходят уже после потери зрения, потому врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг. Также были известны случаи потери зрения на два глаза. Некоторым пациентам приходилось удалять кость челюсти, чтобы болезнь не распространилась.

Напомним, что в Канаде более 5 лет выявляют пациентов с симптомами, аналогичными симптомам болезни Крейтцфельдта-Якоба - поражающего мозг редкого смертельного заболевания. Однако все обследования и анализы показывают, что это другая, неизвестная болезнь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Индия, Коронавирус, Covid-19, мукормикоз.
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