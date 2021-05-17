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"Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России

"Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф

В России зафиксированы случаи заболевания мукормикозом, также известным под названием "черная плесень"

Об этом сообщают "Известия". 

Болезнь, которая получила широкое распространение в Индии, поражает людей болеющих или переболевших COVID-19. Патогеном выступают микроскопические грибки мукормицеты, которые встречаются повсеместно и обитают в почве. 

"Черная плесень" поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Также возможно распространение на глаза. Если болезнь не лечить, то она может привести к быстрой смерти инфицированного, да и при наличии терапии удается спасти около половины пациентов. 

Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. Мечникова Николай Климко рассказал, что болезнь не является чисто индийским явлением и встречается повсеместно, однако в первую очередь он опасен для людей с подавленным иммунитетом. 

По его словам, в Индии много больных диабетом, а потому и болезнь поражает там людей чаще.

"Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19", - говорит Климко. 

Впрочем, мукормикоз это не единственная грибковая инфекция, которая распространилась после начала пандемии коронавируса. Во многих странах мира были зафиксированы также случаи заражения в больницах грибами Candida auris и Aspergillus. 

Эксперты говорят, что особо уязвимы к "черной плесени" люди, принимающие глюкокортикостероиды в качестве терапии коронавирусной инфекции. 

Как сообщалось ранее, эксперты из Германии заявили, что вакцинированным людям придется повторно сделать прививки от коронавируса не позднее 2022 года.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Коронавирус, Covid-19, мукормикоз.
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