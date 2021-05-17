"Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России

В России зафиксированы случаи заболевания мукормикозом, также известным под названием "черная плесень".

Об этом сообщают "Известия".

Болезнь, которая получила широкое распространение в Индии, поражает людей болеющих или переболевших COVID-19. Патогеном выступают микроскопические грибки мукормицеты, которые встречаются повсеместно и обитают в почве.

"Черная плесень" поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Также возможно распространение на глаза. Если болезнь не лечить, то она может привести к быстрой смерти инфицированного, да и при наличии терапии удается спасти около половины пациентов.

Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. Мечникова Николай Климко рассказал, что болезнь не является чисто индийским явлением и встречается повсеместно, однако в первую очередь он опасен для людей с подавленным иммунитетом.

По его словам, в Индии много больных диабетом, а потому и болезнь поражает там людей чаще.

"Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19", - говорит Климко.

Впрочем, мукормикоз это не единственная грибковая инфекция, которая распространилась после начала пандемии коронавируса. Во многих странах мира были зафиксированы также случаи заражения в больницах грибами Candida auris и Aspergillus.

Эксперты говорят, что особо уязвимы к "черной плесени" люди, принимающие глюкокортикостероиды в качестве терапии коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, эксперты из Германии заявили, что вакцинированным людям придется повторно сделать прививки от коронавируса не позднее 2022 года.