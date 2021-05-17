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Понедельник, 17.05.2021
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Людям может понадобиться повторная вакцинация от коронавируса в следующем году: немецкие специалисты дали прогноз

Людям может понадобиться повторная вакцинация от коронавируса в следующем году: немецкие специалисты дали прогноз
05:29 Сегодня Телеграф

Немецкие эксперты комиссии по вакцинации "STIKO" уверены, что гражданам придется повторно сделать прививки от коронавируса не позднее 2022 года. Данное мнение основывается на том, что у COVID-19 постоянно появляются новые мутации и старые вакцины попросту будут не эффективны против них.

Об этом 16 мая сообщил глава комиссии Томас Мертенс.

По его словам, нынешние прививки будут не последними, поскольку "корона" нескоро будет побежден. Поэтому людям в следующем году нужно быть готовыми к повторной вакцинации.

В то же время по мнению эксперта Социал-демократической партии Германии по здравоохранению, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, некоторым жителям ФРГ придется привиться уже осенью 2021 года. Данный шаг придется совершить в случае, если в стране будут распространяться варианты "короны", против которых нынешние вакцины малоэффективны. 

Напомним, что в Украине готовятся к новой волне коронавируса, в связи с чем Минздрав планирует провести массовую вакцинацию работников сферы образования. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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