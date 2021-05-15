Украина готовится к новой волне COVID-19, усиливает вакцинацию и меняет правила "зеленой" зоны: детали

Украина готовится к новой волне коронавируса, в связи с чем Минздрав предпринимает ряд мер.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

По его словам, новая волна придется на осенне-зимний период. В связи с этим Минздрав готовится к массовой вакцинации работников сферы образования.

Необходимость проводить вакцинацию учителей сейчас, он объясняет тем, что через месяц они уйдут в отпуска и в "июле-августе мы их не найдем".

Кроме того, в Украине начинают работать центры вакцинации, куда будут приглашать людей, записавшихся в очередь в приложении "Дія".

Пока они будут работать на выходных только в городах-миллионниках.

"Мы надеемся, что первыми будут Киев и Львов, потому что с ними уже есть предварительные соглашения", - сказал он.

Людей из очереди ожидания будут прозванивать в том порядке, в котором они записались и из них формировать списки.

Также Ляшко рассказал, что, в соответствии с требованиями ЕС, будут пересмотрены критерии для введения в регионе "зеленой зоны" карантина. По его словам, одним из критериев для ее определения является эпидемиологический порог для гриппа и ОРВИ, который высчитывается лишь на эпидемический сезон.

Именно этот критерий было решено изменить и подогнать его под стандарты Евросоюза.

"С июня на летний период эпидпорог дополнительно не вычислялся. Мы можем это сделать, но мы решили изменить этот индикатор, как это требуют страны ЕС, чтобы мы четко видели, где мы находимся "белая", "желтая", "зеленая" или "черная" зона", - сказал Ляшко, добавив, что в будущем это может упростить посещение стран ЕС даже без документов, подтверждающих вакцинацию.

Как сообщалось ранее, Украина готовится ко внедрению специальных COVID-сертификатов, которые позволят украинским туристам беспрепятственно путешествовать по миру.