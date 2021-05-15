Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты и что они дают

Украина готовится ко внедрению специальных COVID-сертификатов, которые позволят украинским туристам беспрепятственно путешествовать по миру.

Как сообщает "Сегодня", об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина участвует в работе двух групп, занимающихся разработкой соответствующих сертификатов. Одна из них работает от Евросоюза, другая - от Всемирной организации здравоохранения.

"Мы не будем "белой вороной". Что будет утверждено ВОЗ – то будет и у нас, что будет в Евросоюзе – то будет и у нас", - отметил Ляшко.

Получить его смогут люди, которые либо переболели коронавирусом, либо были вакцинированы.

Обладатели "ковидного" сертификата получат также определенные "привилегии", будь-то возможность посещать концерты, ТРЦ или кинотеатры. По словам Ляшко, конкретные перечень "привилегий" пока находится в разработке и будет объявлен позже.

В Украине такие сертификаты могут появиться уже с 1 июля.

Также Ляшко прояснил нюанс с вакцинацией.

По его словам, в Израиле и ЕС признаю практически все вакцины, которые есть в наличии в Украине. Единственный момент - вакцина китайской компании Sinovac. Она пока ждет своего одобрения от ВОЗ.

Как сообщалось ранее, Италия открывает свои границы для туристов с 16 мая.