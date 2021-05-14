Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам

Уже с грядущего воскресенья, 16 мая, свои границы открывает Италия - первая ушедшая в изоляцию европейская страна, где в 2020-м вспыхнул коронавирус.

Соответствующее постановление сегодня, 14 мая, подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, пишет Corriere della Sera.

Отметим, что данным документом отменяется обязательная самоизоляция для туристов исключительно из ЕС и Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Израиля. Впрочем, от путешественников потребуют отрицательный тест на коронавирус.

Что же касается украинских туристов, пока Италия остается для них под замком, как и Греция.

Напомним, несмотря на обещание властей Греции открыть границы для туристов из Украины с 14 мая, этого не произошло.