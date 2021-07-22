Все бывает впервые: Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу. Список состоит из 10 претензий к Украине.

Об этом сообщает РБК.

Среди жалоб Москвы - дискриминация российского бизнеса, отказ следственным органам РФ в правовой помощи в расследовании преступлений, нападения на диппредставительства России.

Также среди претензий крушение рейса "Амстердам- Куала Лумпур" 17 июля 2014 года из-за незакрытия воздушного пространства. Напомним, тогда из ЗРК "Бук", принадлежавшего российским военным, сбили рейс МН17. Нидерланды в этом вопросе к Украине претензий не предъявили.

РФ возмутило блокирование Северо-Крымского канала, поскольку он является основным источником воды для жителей полуострова. Среди жалоб то, что жители Донецкой и Луганской областей не участвовали в выборах центральных органов власти. В то же время на оккупированных территориях Украины жители под выборы начали получать паспорта РФ.

Также Россия обвиняет Украину в обстрелах ее территории, которые влекут за собой человеческие и имущественные потери.

Среди претензий - гибель людей во время Революции достоинства на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе.

РФ дополнительно возмутила языковая политика Украины - вытеснение русского языка из сферы общественной деятельности и "дискриминация" русскоязычных.

Вспомнили в жалобе и закрытие СМИ.

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