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Все бывает впервые: Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека

Все бывает впервые: Россия пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека
12:13 Сегодня Телеграф ЕСПЧ

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу. Список состоит из 10 претензий к Украине. 

Об этом сообщает РБК. 

Среди жалоб Москвы - дискриминация российского бизнеса, отказ следственным органам РФ в правовой помощи в расследовании преступлений, нападения на диппредставительства России. 

Также среди претензий крушение рейса "Амстердам- Куала Лумпур" 17 июля 2014 года из-за незакрытия воздушного пространства. Напомним, тогда из ЗРК "Бук", принадлежавшего российским военным, сбили рейс МН17. Нидерланды в этом вопросе к Украине претензий не предъявили. 

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РФ возмутило блокирование Северо-Крымского канала, поскольку он является основным источником воды для жителей полуострова. Среди жалоб то, что жители Донецкой и Луганской областей не участвовали в выборах центральных органов власти. В то же время на оккупированных территориях Украины жители под выборы начали получать паспорта РФ. 

Также Россия обвиняет Украину в обстрелах ее территории, которые влекут за собой человеческие и имущественные потери.

Среди претензий - гибель людей во время Революции достоинства на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе. 

РФ дополнительно возмутила языковая политика Украины - вытеснение русского языка из сферы общественной деятельности и "дискриминация" русскоязычных. 

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Вспомнили в жалобе и закрытие СМИ. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за российского оружия Турции грозят новые санкции от США.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

РФ, Русский язык, Жалоба, ЕСПЧ, Майдан, МН17.
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