Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука

В сентябре 2021 года в Российской Федерации запланированы выборы в Госдуму. Власти РФ нашли способ, как провести незаконное голосование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЕГ).

В пятницу, 18 июня, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что РФ уже раздала жителям временно оккупированных территорий на Донбассе около 630 тысяч своих паспортов.

Ситуацию с возможным голосованием жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ проанализировал для "Телеграфа" бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Российские телеканалы, которые условно можно отнести к оппозиционным, считают, что накануне намеченных на осень выборов в Госдуму, положение провластной партии "Единая Россия" не очень радужное. А потому российская администрация хочет всеми возможными способами, в том числе с помощью ОРДЛО, привлечь дополнительные голоса, рассчитывая, что жители оккупированной части Донбасса будут голосовать за единоросов, - поясняет Тука. - Понимая, что организовать вывоз такого количества человек в ту же Ростовскую область, чтобы они проголосовали на территории РФ, практически нереально, придумывают различные способы, чтобы можно было каким-то образом, хотя бы виртуально, привлечь эти голоса".

По мнению бывшего замминистра, фактор раздачи паспортов в ОРДЛО имеет более глобальные цели, чем выборы в Госдуму.

"Наличие сотен тысячи граждан которые имеют, как минимум, два паспорта, в том числе российский, РФ может в любой момент использовать как повод для открытого военного вмешательства – аргументируя это тем, что обязана защищать своих граждан в любой точке земного шара. Что до собственно голосования жителей оккупированного Донбасса, в том числе электронного, всем понятно, что это не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением", - считает Тука.

В то же время, отмечает он, официальные российские власти пытаются придать грядущей фальсификации и незаконному голосованию вид легитимности.

"Полным ходом идет дискуссия о необходимости внести определенные изменения в российское законодательство, чтобы подобные голосования считать нормальными и законными. И то, что это будет сделано до выборов в Госдуму, у меня не вызывает сомнения, - уверяет Тука. - Муссируется идея создания единого заграничного избирательного округа. Чтобы граждане РФ, в какой бы точке Земного шара не были, имели право в электронном виде принимать участие в общенациональных выборах. Даже если на территории, где они находятся, нет дипломатических представительств России, нет избирательных участков".

Как писал "Телеграф", на своей пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил, что думает о выборах в Госдуму РФ на Донбассе.