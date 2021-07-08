Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Любителям "фаст-фуда" из РФ и Беларуси посвящается: откуда "растут ноги" у нападения на сторонников Лукашенко в Киеве
Любителям "фаст-фуда" из РФ и Беларуси посвящается: откуда "растут ноги" у нападения на сторонников Лукашенко в Киеве
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)
В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)

Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука

Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука
06:47 Сегодня Телеграф

В сентябре 2021 года в Российской Федерации запланированы выборы в Госдуму. Власти РФ нашли способ, как провести незаконное голосование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЕГ).

В пятницу, 18 июня, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что РФ уже раздала жителям временно оккупированных территорий на Донбассе около 630 тысяч своих паспортов.

Ситуацию с возможным голосованием жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ проанализировал для "Телеграфа" бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Российские телеканалы, которые условно можно отнести к оппозиционным, считают, что накануне намеченных на осень выборов в Госдуму, положение провластной партии "Единая Россия" не очень радужное. А потому российская администрация хочет всеми возможными способами, в том числе с помощью ОРДЛО, привлечь дополнительные голоса, рассчитывая, что жители оккупированной части Донбасса будут голосовать за единоросов, - поясняет Тука. - Понимая, что организовать вывоз такого количества человек в ту же Ростовскую область, чтобы они проголосовали на территории РФ, практически нереально, придумывают различные способы, чтобы можно было каким-то образом, хотя бы виртуально, привлечь эти голоса".

По мнению бывшего замминистра, фактор раздачи паспортов в ОРДЛО имеет более глобальные цели, чем выборы в Госдуму.

"Наличие сотен тысячи граждан которые имеют, как минимум, два паспорта, в том числе российский, РФ может в любой момент использовать как повод для открытого военного вмешательства – аргументируя это тем, что обязана защищать своих граждан в любой точке земного шара. Что до собственно голосования жителей оккупированного Донбасса, в том числе электронного, всем понятно, что это не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением", - считает Тука.

В то же время, отмечает он, официальные российские власти пытаются придать грядущей фальсификации и незаконному голосованию вид легитимности.

"Полным ходом идет дискуссия о необходимости внести определенные изменения в российское законодательство, чтобы подобные голосования считать нормальными и законными. И то, что это будет сделано до выборов в Госдуму, у меня не вызывает сомнения, - уверяет Тука. - Муссируется идея создания единого заграничного избирательного округа. Чтобы граждане РФ, в какой бы точке Земного шара не были, имели право в электронном виде принимать участие в общенациональных выборах. Даже если на территории, где они находятся, нет дипломатических представительств России, нет избирательных участков".

Как писал "Телеграф", на своей пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил, что думает о выборах в Госдуму РФ на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 209

Все по теме:

Выборы, Россия, Паспорта, Донбасс, Голосование, Георгий Тука, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
02 Дипломатический конфликт Эстонии и РФ набирает обороты: Таллин нанес ответный "удар"
03 Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев (видео)
04 В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)
05 Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Появилось видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше
Появилось видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь