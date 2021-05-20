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Четверг, 20.05.2021
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"Та пожалуйста": Зеленский ответил, что думает о выборах в Госдуму РФ на Донбассе

"Та пожалуйста": Зеленский ответил, что думает о выборах в Госдуму РФ на Донбассе
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что проукраински настроенные жители оккупированных районов Донбасса работать или избираться в российские органы власти не будут, а остальные, это проблема самой РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Что касается выборов в Российской Федерации… устанавливают отдельные избирательные участки (на территории ОРДЛО – ред.)… Вопрос в том, что они это раньше делали, только на своей территории: отвозили людей, которые находятся на временно оккупированном Донбассе, отвозили их туда голосовать", - сказал Зеленский.

Сейчас же, отмечает президент Украины, россияне решили показать, что на оккупированном Донбассе есть граждане России.

"Как они голосуют, мне если честно, не очень интересно, если они пойдут в Думу или еще в какие-то органы, мне тоже не интересно. Потому что мне ясно, что люди, которые проукраинские, ни в какие органы российской власти не пойдут. Поэтому, чем больше тех пойдет – та пожалуйста, это будет проблемой Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 353

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Выборы, Россия, Госдума, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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