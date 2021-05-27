Россия собралась провести свои выборы на оккупированном Донбассе: раскрыта хитрая схема

В сентябре 2021 года в Российской Федерации запланированы выборы в Государственную Думу и судя по всему власти РФ нашли способ, как провести незаконное голосование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где для этого нет ни подходящей инфраструктуры, ни условий.

Об этом пишет в четверг, 27 мая, "Радио Донбасс.Реалии".

Так, Центризбирком РФ на своем заседании утвердил перечень регионов, где будет опробована система дистанционного электронного голосования (ДЕГ). Она предусматривает, что граждане России смогут онлайн зарегистрироваться на выборы в Госдуму, а затем и проголосовать на них.

Эта система будет опробована в 5 регионах РФ и один из них – граничащая с ОРДЛО Ростовская область.

"Если выборы в Думу будут организованы на подконтрольной России части Донецкой и Луганской областей, то именно это может стать механизмом их проведения", - уверенны журналисты.

Как сообщалось, в начале мая в РФ заявили, что выдали более 500 тысяч паспортов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Как писал "Телеграф", на своей пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил, что думает о выборах в Госдуму РФ на Донбассе.