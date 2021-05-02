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Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ

Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

Около 527 тысяч человек, проживающих на удерживаемых "ДНР" и "ЛНР" территориях Донецкой и Луганской областей за два года получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Об этом сообщает МВД России в ответ на запрос российского агентства ТАСС в воскресенье, 2 мая.

"В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек", - говорится в сообщении.

По данным МВД, причиной 40% отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране.

Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, поскольку имеют неснятую или непогашенную судимость, еще четверть — из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя РФ и создание угрозы безопасности.

 Как сообщалось, 1 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность слишком мягким отношением союзников Украины к раздаче Российской Федерацией своих паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,267

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Россия, Паспорта, Донбасс, Статистика, Получение.
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