Топ-тема дня: украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов

"Но на Украине сейчас переводят на единственный государственный язык всё, и странно, что до "Сватов" не добрались раньше", - пишет российский сайт "RG.RU".

Пропагандисты высветлили новость о переводе сериала на украинский язык так, будто в Украине граждане активно поддерживают русский язык и категорически засудили перевод.

Вот какие комментарии подает сайт: "Ужас просто"; "Совсем уже? "Сваты" на мове? Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию! Этот бред слушать невозможно!"; "Я ожидала всего, но чтобы "Сватов" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком".

К тому же, российский сайт пишет, что большинство комментаторов русскоязычные, но даже те, кто написал на украинском, были недовольны переводом.

""Патриотическую" акцию канала, однако, зрители не оценили: подавляющее большинство комментариев на сайте канала - резко отрицательные и саркастичные, причём часть из них, что особенно показательно, написана на украинском языке", - с сарказмом пишут российские СМИ.

"Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал. Вы ещё переведите «Бриллиантовую руку» на украинский, у меня вся семья в шоке. Зачем?", — цитирует российский сайт "News.ru" украиноязычного комментатора.

В общем, в России на перевод сериала отреагировали еще более активно, чем сами украинцы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в 2019 году суд отклонил жалобу СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты" в Украине.