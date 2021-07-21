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Топ-тема дня: украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов

Топ-тема дня: украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф скриншот

Российские пропагандисты активно отреагировали на перевод сериала "Сваты" на украинский язык, который сделали из-за языкового закона, принятого 16 июля 2021 года.

Многие российские сайты заявляют, что украинцам не понравился перевод и что интернет-пользователи пишут гневные комментарии на сайте украинского телеканала «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. 

"Но на Украине сейчас переводят на единственный государственный язык всё, и странно, что до "Сватов" не добрались раньше", - пишет российский сайт "RG.RU".

Пропагандисты высветлили новость о переводе сериала на украинский язык так, будто в Украине граждане активно поддерживают русский язык и категорически засудили перевод.

Вот какие комментарии подает сайт: "Ужас просто"; "Совсем уже? "Сваты" на мове? Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию! Этот бред слушать невозможно!"; "Я ожидала всего, но чтобы "Сватов" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком".

К тому же, российский сайт пишет, что большинство комментаторов русскоязычные, но даже те, кто написал на украинском, были недовольны переводом.

""Патриотическую" акцию канала, однако, зрители не оценили: подавляющее большинство комментариев на сайте канала - резко отрицательные и саркастичные, причём часть из них, что особенно показательно, написана на украинском языке", - с сарказмом пишут российские СМИ.

"Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал. Вы ещё переведите «Бриллиантовую руку» на украинский, у меня вся семья в шоке. Зачем?",  — цитирует российский сайт "News.ru" украиноязычного комментатора.

В общем, в России на перевод сериала отреагировали еще более активно, чем сами украинцы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в 2019 году суд отклонил жалобу СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты" в Украине.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 500

Все по теме:

Россия, Украинский язык, Сериал, Сваты, Мовный закон.
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