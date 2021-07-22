У Байдена готовы наказать Турцию новыми санкциями за покупку российского оружия

Заместителль государственного секретаря США Виктория Нуланд сообщила о готовности к новым санкциям против Турции, если государство не прекратит покупать оружие у Российско Федерации.

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом решении администрации США стало известно после слушаний в Комитете по вопросам международных отношений в Сенате. Речь о закупке и размещении на территории Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, российского производства.

Соответствующий контракт Турция и РФ подписали в 2017 году.

Вероятные санкции будут вводиться через взаимодействие с российским сектором военно-промышленного комплекса. Это определяет Акт противодействия противникам Америки, известный как CAATSA.

Из-за контрактов с Россией Турция уже не производит и не продает самолеты F-35. Совместное производство приостановили из-за размещений систем ПВО.

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