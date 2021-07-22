У Путина заявили о возможности продления транзита газа через Украину

В России готовы обсудить продление транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом в связи с заключением соглашения между США и Германией заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "РИА Новости".

По его словам, Германия допустила использование всех доступных рычагов влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

"Никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект - я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это - "без меня меня женили", - заявил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. У Путина считают, что исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности.

Кроме того, Россия заявила, что Украина должна проявлять "ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения транзита". Но у Путина не видят такого месседжа для Украины.

Как сообщал "Телеграф", в сделке по "Северному потоку-2" недоработали важный позитивный момент для Украины.