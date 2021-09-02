После визита Зеленского в США стоит ждать обострения на Донбассе - Гармаш

По итогам визита в США у Киева в определенной степени развязаны руки в трактовке и выполнении "Минска".

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября встретился с американским президентом Джо Байденом, с которым они обсудили ряд вопросов. Часть из них касалась противодействия российской агрессии. В РФ уже отреагировали на это.Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сожалеет, что страны дружат "против России".

Визит украинской делегации в США в ракурсе влияния на российско-украинский конфликт оценил для "Телеграфа" глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков ТКГ Сергей Гармаш.

– Как оцениваете известные на данный момент итоги визита украинской делегации в США?

– Визит в целом прошел позитивно для Украины. Если верить Зеленскому, не было негативных моментов в его разговоре с Байденом. Мне нравится откровенное заявление сторон о сотрудничестве, опубликованное вчера.

Нравится, что там нет мантры о безальтернативности Минских соглашений. И что там вообще не упоминаются Минские соглашения. Это уже заметила Россия – и отреагировала устами Пескова.

Ну, а то, что США могут нам дать в военном и политическом плане – они делают.

– О чём говорит реакция России на происходящее?

– Естественно, Россия не удовлетворена. В первую очередь, увеличением военной поддержки Украины со стороны США. И тем самым отсутствием упоминания "Минска", в котором заинтересована Россия. Можно говорить о том, что США начинают более реально смотреть на Минский процесс. И взгляды Вашингтона тут всё более совпадают со взглядами Киева. Я не имею в виду, что нужно отказываться от "Минска". Но его нельзя трактовать так, как это делает Кремль. К тому же, "Минск" не может быть выше международных правовых норм, того же устава ООН, международного права. А Россия трактует его именно так.

Думаю, по итогам этого визита у официального Киева в определенной степени развязаны руки в собственной трактовке и выполнении "Минска" – без риска обвинений со стороны наших западных партнеров в том, что мы что-то не выполняем.

– Можно ли говорить, что Украине удалось привлечь США к "донбасскому кейсу"?

– Я пока не вижу оснований для такого утверждения, если иметь в виду под "донбасским кейсом" переговорный процесс в нормандском или минском форматах. Если же говорить в целом о помощи в рамках этого конфликта, то США ее оказывают: обучают наших военных, поставляют вооружение. И это существенное участие. А вот в переговорный процесс – ни в минский, ни в нормандский – США пока не выгодно вовлекаться. По крайне мере на уровне, как сказал Зеленский, имплементации президентов. К тому же, любой дипломатический процесс будет бесплодным, если нет желания обеих сторон конфликта его завершить. У РФ такого желания нет. А появиться оно может лишь когда Украина значительно окрепнет в военном плане.

Существуют определенные иллюзии касательно роли США в переговорном процессе. Напомню, что США изначально были участниками переговоров по Нагорному Карабаху. Они длились более 20 лет и завершились далеко не дипломатическим способом. Также Штаты с 1995 года принимают участие в переговорах по Приднестровью. И мы видим "эффективность" этого переговорного процесса. Поэтому, если мы хотим решить проблему, а не поговорить о ней, то Украина больше заинтересована именно в военной помощи, а не дипломатической. Дипломатическая же нам понадобится, когда начнется реальный переговорный процесс, а не то, что есть сейчас.

– В свете достигнутых договоренностей и прозвучавших заявлений – чего ожидать осенью от ситуации в районе линии разграничения на Донбассе?

– Скорее всего, будет еще одно обострение. Не думаю, что Путин оставил свои империалистические планы по подчинению Украины. На серьезную агрессию, открытое вторжение, в ближайшее время он вряд ли пойдет. Но точечные обострения на линии разграничения будут. Причем уже в сентябре: и как "ответка" на достигнутые в США договоренности, и в ракурсе грядущих выборов в Госдуму.

В комментарии "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Зеленский приехал к Байдену в позиции проигравшего, хотя имел хороший козырь.

Ранее "Телеграф" писал, что Вашингтон поддерживает евроатлантические стремления Украины, но не все условия еще соблюдены.