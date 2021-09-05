Возможное участие США в переговорах по Донбассу - хороший знак, но эта инициатива натолкнется на сопротивление РФ

Кремль будет противодействовать любому привлечению США к переговорам по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть" 2 сентября заявил, что США готовы сделать все, что от них зависит, в вопросе прекращения войны в Донбассе и поддержки безопасности Украины.

Так, по его словам, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с Джо Байденом смену, или отказ от Минского формата. Однако США планируют включить в глобальные вопросы безопасности Украины, в том числе в ракурсе "Северного потока-2", который наша страна рассматривает не как коммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности.

Эксперты оценили для "Телеграфа" перспективы такого вовлечения США в вопросы противодействия Украины российской агрессии на всех фронтах.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань считает в целом правильным такой подход – пробовать привлечь США к Нормандскому формату. Тем более обсуждать с ними вместе в рамках этого формата вопрос энергетической безопасности Украины и "Северного потока-2".

"Но следует помнить, что идеи о присоединении США к Нормандскому формату не новы, об этом говорилось и ранее. Но Россия в этом не заинтересована, потому вряд ли она формализует участие США в таком процессе. Тем более, если дело будет касаться вопросов энергетической безопасности. Россия тоже не заинтересована, чтобы формировался объединенный фронт Украины и западный стран в этом вопросе", – подчеркивает Гарань.

Он напоминает, что во время предыдущего саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года в Париже обсуждались энергетические вопросы.

"Но присоединение к их обсуждению на подобном уровне США – явно не на руку России. И она будет блокировать такие процессы, – акцентирует профессор. – Тем более, что уже было совместное американо-немецкое заявление касательно обеспечения энергетической безопасности Украины".

По мнению Гараня, исходя из вышеизложенного, Россия будет блокировать новые форматы переговоров.

"Хоть мы и должны постоянно напоминать нашим западным союзникам, прежде всего, США и Германии о том что, СП-2 – угроза безопасности всем, в том числе Украине, – отмечает профессор. – Также я хотел бы обратить внимание на то, что подобные заявления исходят от Ермака. А согласно Венской конвенции, есть три человека, которые могут говорить от лица государства на международном уровне – это президент, премьер и глава МИД. А в Конституции Украины вообще нет такой структуры как Офис президента, иначе говоря у ОПУ нет никаких конституционных полномочий".

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан напоминает, что президент Зеленский в общении с украинскими СМИ 1 сентября в Вашингтоне, уже после завершения переговоров с президентом Байденом сказал о том, что он за "какой-то формат" привлечение США к переговорам по урегулированию кризиса, возникшего в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Однако – без деталей относительно того, в каком ключе эта тема обсуждалась во время встречи лидеров двух государств, а также без прогнозов относительно временных рамок, конкретных форм и уровня участия наших американских партнеров в этом процессе.

"Это означает, что в Вашингтоне еще не принято решение по этому вопросу, – считает Трюхан. – С одной стороны, после Афганистана, администрации Джо Байдена крайне необходима история успеха. И Украина, как никто другой, подходит на роль партнера, которого США спасают от внешнего врага и самих себя (вопрос коррупции и торможения реформ). Когда будет конкретика? Пока не известно. Однако совершенно очевидно, что об определенных договоренностях сообщат уже этой осенью по результатам заседания Стратегического Совета во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и государственным секретарем США Энтони Блинкеном".

Украине же для того, чтобы достигнутые президентами Зеленским и Байденом договоренности были детализированы и развиты, следует серьезно поработать над теми темами, которые являются раздражающими для американских политических элит, уверен эксперт. А именно: верховенство права, противодействие коррупции, корпоративное управление и так далее.

"На самом деле, во время визита Зеленского в США был дан старт полноценному возобновлению отношений стратегического партнерства между двумя странами. Однако удастся ли перейти на качественно новый следующий его этап – вопрос остается открытым. И ответ зависит от того, как Украина уже в ближайшие месяцы продемонстрирует свою способность к внедрению необходимых реформ, а также от наличия политической воли в Вашингтоне", – считает Трюхан.

Как сообщалось ранее, один из участников политической подгруппы переговорщиков ТКГ Сергей Гармаш в комментарии "Телеграфу" рассказал, как переговоры Зеленского и Байдена могут отображаться на ситуации на Донбассе и о чем свидетельствует реакция РФ на встречу президентов Украины и США.

В комментарии "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Зеленский приехал к Байдену в позиции проигравшего, хотя имел хороший козырь.

Попытка Украины заручиться поддержкой США в решении вопросов с оккупацией Крыма и Донбасса увенчалась успехом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина".