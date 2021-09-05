Можлива участь США в переговорах по Донбасу — хороший знак, але ця ініціатива натрапить на опір РФ

Кремль буде протидіяти будь-якому залученню США до переговорів по Донбасу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу "Право на владу" 2 вересня заявив, що США готові зробити все, що від них залежить, в питанні припинення війни в Донбасі і підтримки безпеки України.

Так, за його словами, під час візиту в США президент України Володимир Зеленський не обговорював з Джо Байденом зміну, або відмову від Мінського формату. Однак США планують включити в глобальні питання безпеки України, в тому числі в ракурсі "Північного потоку-2", який наша країна розглядає не як комерційний проект, а як питання, яке повністю стосується національної безпеки.

Експерти оцінили для "Телеграфа" перспективи такого залучення США в питання протидії України російської агресії на всіх фронтах.

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Олексій Гарань вважає в цілому правильним такий підхід — намагатися залучити США до Нормандського формату. Тим більше обговорювати з ними разом в рамках цього формату питання енергетичної безпеки України та "Північного потоку-2".

"Але слід пам’ятати, що ідеї про приєднання США до Нормандського формату не нові, про це йшлося і раніше. Але Росія в цьому не зацікавлена, тому навряд чи вона формалізує участь США в такому процесі. Тим більше, якщо справа стосуватиметься питань енергетичної безпеки. Росія теж не зацікавлена, щоб формувався об’єднаний фронт України і західний країн в цьому питанні", — підкреслює Гарань.

Він нагадує, що під час попереднього саміту в Нормандському форматі в грудні 2019 року в Парижі обговорювалися енергетичні питання.

"Але приєднання до їх обговорення на подібному рівні США — явно не на руку Росії. І вона буде блокувати такі процеси, — акцентує професор. — Тим більше, що вже була спільна американо-німецька заява щодо забезпечення енергетичної безпеки України".

На думку Гараня, виходячи з вищевикладеного, Росія блокуватиме нові формати переговорів.

"Хоч ми і повинні постійно нагадувати нашим західним союзникам, перш за все США і Німеччині, про те що, СП-2 — загроза безпеки всім, в тому числі Україні, — зазначає професор. — Також я хотів би звернути увагу на те, що подібні заяви лунають із боку Єрмака. А відповідно до Віденської конвенції, є три людини, які можуть говорити від імені держави на міжнародному рівні — це президент, прем’єр і глава МЗС. А в Конституції України взагалі немає такої структури як Офіс президента, інакше кажучи у ОПУ немає ніяких конституційних повноважень ".

Політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан нагадує, що президент Зеленський в спілкуванні з українськими ЗМІ 1 вересня у Вашингтоні, вже після завершення переговорів з президентом Байденом, сказав про те, що він за "якийсь формат" залучення США до переговорів по врегулюванню кризи, що виникла в зв’язку з збройною агресією Росії проти України. Однак — без деталей щодо того, в якому ключі ця тема обговорювалася під час зустрічі лідерів двох держав, а також без прогнозів щодо часових рамок, конкретних форм і рівня участі наших американських партнерів у цьому процесі.

"Це означає, що у Вашингтоні ще не прийняте рішення з цього питання, — вважає Трюхан. — З одного боку після Афганістану адміністрації Джо Байдена вкрай необхідна історія успіху. І Україна, як ніхто інший, підходить на роль партнера, якого США рятують від зовнішнього ворога і самих себе (питання корупції і гальмування реформ). Коли буде конкретика? Поки не відомо. Однак цілком очевидно, що про певні домовленості повідомлять вже цієї осені за результатами засідання Стратегічної Ради на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і державним секретарем США Ентоні Блінкеном".

Україні ж для того, щоб досягнуті президентами Зеленським і Байденом домовленості були деталізовані і розвинені, слід серйозно попрацювати над тими темами, які є дратівливими для американських політичних еліт, впевнений експерт. А саме: верховенство права, протидія корупції, корпоративне управління і так далі.

"Насправді, під час візиту Зеленського в США був дан старт повноцінному відновленню відносин стратегічного партнерства між двома країнами. Однак чи вдасться перейти на якісно новий наступний його етап — питання залишається відкритим. І відповідь залежить від того, як Україна вже в найближчі місяці продемонструє свою здатність до впровадження необхідних реформ, а також від наявності політичної волі у Вашингтоні", — вважає Трюхан.

Як повідомлялося раніше, один з учасників політичної підгрупи переговірників ТКГ Сергій Гармаш в коментарі "Телеграфу" розповів, як переговори Зеленського і Байдена можуть відобразитися на ситуації на Донбасі і про що свідчить реакція РФ на зустріч президентів України і США.

У коментарі "Телеграфу" генерал армії України, екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Зеленський приїхав до Байдена в позиції того, хто програв, хоча мав хороший козир.

Спроба України заручитися підтримкою США у вирішенні питань з окупацією Криму і Донбасу увінчалася успіхом. Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ефірі телеканалу "Україна".