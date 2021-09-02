Зеленский и Байден не обсуждали отказ от "Минска", — Ермак

США планируют привлечь к глобальному решению вопроса безопасности Украины

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с Джо Байденом смену, или отказ от Минского формата. Однако Америку планируют включить в другие вопросы безопасности.

Об этом вечером в четверг, 2 сентября, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть".

Ермак отметил, что этот вопрос в Белом доме не поднимался вовсе.

"Замена минского формата или отказ от минского формата — это вопрос не рассматривался, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины", — заявил председатель ОП.

По его словам, это касалось и вопроса "Северного потока — 2", потому что Украина рассматривает российский газопровод не как коммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности.

При этом Ермак отметил, что США готовы сделать все, что от них зависит, в вопросе прекращения войны в Донбассе и поддержки безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, один из участников политической подгруппы переговорщиков ТКГ Сергей Гармаш в комментарии "Телеграфу" рассказал, как переговоры Зеленского и Байдена могут отображаться на ситуации на Донбассе и о чем свидетельствует реакция РФ на встречу президентов Украины и США.