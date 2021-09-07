Половина украинцев считают визит Зеленского в США неудачным или вообще о нем не знают (инфографика)
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Позитивно его оценили менее половины опрошенных.
Визит президента Украины Владимира Зеленского, его супруги и украинской делегации в США, который прошел в конце августа — начале сентября вызвал неоднозначную реакцию украинцев.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы "Рейтинг".
"Телеграф" подготовил инфографику о том, как отреагировали украинцы на американскую поездку Зеленского.
Как оказалось, почти пятая часть опрошенных (17%) не знала ничего об этой дипломатической поездке. Мнение о том, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и другие мероприятия прошли неудачно, высказали 28% респондентов, причем тотальным неуспехом назвали визит 9% людей.
Соцопрос проводили 2-4 сентября среди 2500 респондентов старше 18 лет.
Ранее "Телеграф" писал, что этот дипломатический визит не нашел позитивного отклика у международных экспертов. Несмотря на заключение оборонных соглашений на $2,5 млрд Украине стоит пересмотреть некоторые позиции, уверенны специалисты. Общая оценка дипломатических побед далека от позитивной, несмотря на декларируемые Киевом успехи.
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