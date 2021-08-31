Укр

Зеленский начал визит в США - что в планах делегации

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Зеленский начал визит в США - что в планах делегации Новость обновлена 31 августа 2021, 07:58
Президент и его супруга приземлились в Вашингтоне.

Визит украинской делегации в США начался 31 августа. 

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Встреча двух президентов состоится на сутки позже, поскольку "Талибан" поставил США условие — полностью завершить вывод войск и эвакуацию мирных граждан до 31 августа. В ходе визита Зеленский и его супруга, а также другие члены делегации посетят несколько городов на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях США.

Об этом сообщил Офис Президента.

Во время визита, кроме встречи в формате делегаций и личной встречи президентов, в планах общение с американскими топ-чиновниками и подписание ряда документов. Также известно, что в США Зеленский повез списки украинских политзаключенных, пленных и пропавших без вести.

Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что в США будет заниматься культурными вопросами — в Маунт-Верноне в усадьбе Джорджа Вашингтона в штате Нью-Йорк запустят аудиогид на украинском языке. Также первая леди планирует запустить "Украинский дом" и встретиться с представительницами Power women.

В рамках калифорнийской части визита планируется посетить Стэнфордский университет и управление образования Сан-Франциско. Там Елена Зеленская проведет рабочие встречи.

Ранее "Телеграф" писал, что в Калифорнии Владимир Зеленский должен встретиться с представителями космической и IT-отраслей. Также в американской прессе писали о том, что США и Украина должны пересмотреть принципы политических отношений, в частности в вопросе безопасности.

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