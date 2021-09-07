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Половина українців вважають візит Зеленського в США невдалим або взагалі про нього не знають (інфографіка)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Володимир Зеленський прибув в США 31 серпня. Новина оновлена 07 вересня 2021, 15:52
Володимир Зеленський прибув в США 31 серпня.

Позитивно його оцінили менше половини опитаних.

Візит президента України Володимира Зеленського, його дружини і української делегації в США, який відбувся в кінці серпня — на початку вересня викликав неоднозначну реакцію українців.

Про це свідчать дані соцопитування групи "Рейтинг".

"Телеграф" підготував інфографіку про те, як відреагували українці на американську поїздку Зеленського.

Візит Зеленського в США — інфографіка
Візит Зеленського в США — інфографіка

Як виявилося, майже п’ята частина опитаних (17%) не знала нічого про цю дипломатичну поїздку. Думка про те, що зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і інші заходи пройшли невдало, висловили 28% респондентів, причому тотальним неуспіхом назвали візит 9% людей.

Соцопитування проводили 2-4 вересня серед 2500 респондентів старше 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що цей дипломатичний візит не знайшов позитивного відгуку у міжнародних експертів. Попри підписання оборонних угод на $ 2,5 млрд Україні варто переглянути деякі позиції, вважають фахівці. Загальна оцінка дипломатичних перемог далека від позитивної, всупереч декларованим Києвом успіхам.

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