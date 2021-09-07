Половина українців вважають візит Зеленського в США невдалим або взагалі про нього не знають (інфографіка)
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Позитивно його оцінили менше половини опитаних.
Візит президента України Володимира Зеленського, його дружини і української делегації в США, який відбувся в кінці серпня — на початку вересня викликав неоднозначну реакцію українців.
Про це свідчать дані соцопитування групи "Рейтинг".
"Телеграф" підготував інфографіку про те, як відреагували українці на американську поїздку Зеленського.
Як виявилося, майже п’ята частина опитаних (17%) не знала нічого про цю дипломатичну поїздку. Думка про те, що зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і інші заходи пройшли невдало, висловили 28% респондентів, причому тотальним неуспіхом назвали візит 9% людей.
Соцопитування проводили 2-4 вересня серед 2500 респондентів старше 18 років.
Раніше "Телеграф" писав, що цей дипломатичний візит не знайшов позитивного відгуку у міжнародних експертів. Попри підписання оборонних угод на $ 2,5 млрд Україні варто переглянути деякі позиції, вважають фахівці. Загальна оцінка дипломатичних перемог далека від позитивної, всупереч декларованим Києвом успіхам.
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