Украина и США заключили оборонные соглашения на $2,5 млрд

Подписаны соглашения о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США госконцерн "Укроборонпром" подписал три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром" 1 сентября.

В частности, в ходе переговоров с компанией Lockheed Martin Corporation удалось договориться о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Кроме того, оборонный концерн будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies. Сотрудничество предусматривает реализацию проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одну сделку заключили с компанией GLOBAL ORDNANCE, которая является крупнейшим поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

После переговоров с DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC стороны также подписали соглашение. Планируется совместная разработка проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.

Напомним, в рамках официального визита в США Зеленский и украинские чиновники будут иметь восемь встреч. По окончанию переговоров планируется подписание ряда стратегических документов.