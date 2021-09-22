Укр

Зеленский поднял тему Крыму на встрече с генсеком ООН: подробности переговоров

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский Новость обновлена 22 сентября 2021, 10:04
Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский

Зеленский в очередной раз подчеркнул российскую агрессию в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи были обсуждены вопросы Донбасса, Крымской платформы и операций ООН по поддержанию мира.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Прежде всего, речь шла о преодолении глобальных вызовов в мире. Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать Генсека ООН в этом вопросе и отметил, что для нашей страны таким вызовом является российская агрессия.

Во время разговора украинский президент передал Антониу Гутеррешу список из 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и попросил посодействовать в их освобождении. Доложил Зеленский генсеку ООН и про ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия обстрелы украинских позиций продолжаются", — сообщил Владимир Зеленский.

Следующим вопросом, который обсуждался во время встречи, была Крымская платформа. В частности, Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку ООН в этом вопросе и отметил, что возвращении Крыма в состав Украины восстановит уважение к Уставу ООН.

Кроме того, обсуждался вопрос имплементации резолюций Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова, участие Украины в операциях ООН по поддержанию мира, в частности "голубые каски", и вопрос поставок товаров и услуг.

В конце встречи Владимир Зеленский пригласил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Украине.

Как сообщал "Телеграф" ранее, выступление Зеленского на дебатах Генассамблеи ООН запланировано на среду, 22 сентября.

Теги:
#Генассамблея ООН #Владимир Зеленский #Антониу Гутерриш
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