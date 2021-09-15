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"Канючать і канючать": Лавров зробив різкий випад у бік України (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Сергій Лавров Новина оновлена 15 вересня 2021, 14:49
Сергій Лавров

Лаврову не сподобалася позиція України по "Північному потоку 2".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров розповів про ситуацію навколо запуску "Північного потоку — 2" і заявив, що Україна має звичку "канючити" щось у Заходу.

Фрагмент відповідного виступу Лаврова був оприлюднений телеграм-каналом 360tv.

За його словами, Україна намагається вивести питання початку експлуатації газопроводу "на рівень істерики".

Зокрема він вказав на бажання України убезпечити себе шляхом укладення договорів на випадок, якщо РФ буде використовувати трубу як зброю.

"Пустіть нас до Євросоюзу, пустіть нас в НАТО, не треба придумувати політичних відмовок. Ось канючать й канючать", — сказав Лавров, додавши, що "це для України стало звичкою".

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що сам факт завершення будівництва "СП-2" вже впливає на економіку України, а тому гарантії від Європи та США потрібні.

У британських ЗМІ й зовсім заявили, що після втрати останнього важеля впливу на Росію, а саме транзиту газу, Україна "приречена".

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