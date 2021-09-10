"Північний потік-2" готовий: з’явилося відео останнього "штриха", через який російський газ пустять в обхід України

У мережі з’явилися кадри того, як будували "Північний потік-2"

Росія в п’ятницю вранці, 10 вересня, урочисто оголосила про стовідсоткову готовність "Північного потоку-2", що загрожує енергетичній безпеці України.

Після заяви "Газпрому" про фініш робіт над газопроводом в мережі навіть з’явився графічний ролик про те, як скандальну магістраль завершили і завантажили на морське дно її останню нитку.

Повідомляється, що в п’ятницю секції другої нитки "Північного потоку-2" з’єднали за допомогою надводного захлесту. Кінці секцій підняли з морського дна, обрізали і з’єднали. Власне, саме це і ознаменувало фініш в готовності російської споруди, по якій хочуть пустити паливо до Німеччини вже 1 жовтня.

Відзначимо, що скандальний газопровід потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік і протяжністю у 2460 км проходить від компресорної станції "Слов’янська" Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Як повідомлялося раніше, проект газопроводу "Північний потік — 2" передбачає можливість для Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини в обхід української ГТС. На тлі цього в Україні дедалі більше побоюються, що після його запуску транзит газу через територію України буде зовсім зупинено.

Відомо, що газопровід запрацює вже 1 жовтня. В "Нафтогазі" ж запевняють, що "війна не програна" і що навіть після завершення будівництва "Північного потоку — 2" його можуть так і не запустити.

Крім того, президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів", тим самим дозволивши вводити санкції проти "Північного потоку-2".

Втім, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Байденом заявив, що США можуть ввести санкції у разі порушення прав України в енергетичному секторі, однак на те поки немає ніяких конкретних гарантій.